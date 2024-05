Photo : YONHAP News

Bộ trưởng Doanh nghiệp vừa và nhỏ và mạo hiểm Hàn Quốc Oh Young-ju đang xem xét phương án xúc tiến tổ chức lễ khai mạc "Lễ hội mua sắm Hàn Quốc (K-shopping Festa) tháng 9" tại Việt Nam, nhằm quảng bá và thúc đẩy các sản phẩm xuất sắc của doanh nghiệp vừa và nhỏ và tiểu thương Hàn Quốc ra nước ngoài. Thông tin này được Bộ trưởng Oh đưa ra trong bài phỏng vấn với hãng tin Yonhap vào ngày 26/4 vừa qua.Năm nay là năm thứ 5 Hàn Quốc tổ chức lễ hội mua sắm "K-shopping Festa". Đây là một sự kiện nhằm thúc đẩy tiêu dùng sản phẩm của doanh nghiệp vừa và nhỏ, và tiểu thương có quy mô lớn nhất trong nước, được tổ chức ba lần một năm vào các tháng 5, 9 và 12. Sự kiện tháng 5 đã được tổ chức sớm tại thành phố Busan từ ngày 25-28/4 vừa qua. Tuy nhiên, lễ hội mua sắm này chưa từng được tổ chức tại nước ngoài.Bộ trưởng Oh cho biết đã chỉ đạo xem xét phương án tổ chức lễ khai mạc sự kiện tháng 9 năm nay tại nước ngoài để tạo ra sự khác biệt. Bà đã trao đổi vấn đề này với phía trung tâm thương mại Lotte tại Hà Nội và Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam.Trung tâm thương mại Lotte được khai trương tại Hà Nội vào tháng 9 năm ngoái. Khi đó, bà Oh đã đóng vai trò hỗ trợ lớn cho quá trình mở cửa trung tâm thương mại này, trên cương vị là Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam.Bộ trưởng Oh từng giữ chức Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam từ tháng 10/2022 tới tháng 6 năm ngoái, trước khi bà được thăng chức lên vị trí Thứ trưởng. Tới tháng 1 năm nay, bà được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ Doanh nghiệp vừa và nhỏ và mạo hiểm.