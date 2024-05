Seoul hoan nghênh việc các nước AUKUS cân nhắc để Hàn Quốc trở thành nước đối tác

Photo : KBS News

Hai nước Hàn Quốc và Australia ngày 1/5 (giờ địa phương) đã tổ chức Hội nghị cấp Bộ trưởng Quốc phòng và Ngoại giao (Hội nghị 2+2) lần thứ 6 tại Melbourne (Australia), thông qua tuyên bố chung về việc xúc tiến phương án để Hàn Quốc trở thành nước đối tác của "AUKUS", một liên minh an ninh giữa ba nước Mỹ, Anh và Australia.Cụ thể, trong tuyên bố, Seoul bày tỏ vui mừng khi các nước AUKUS đang cân nhắc hợp tác thêm với các nước đối tác ở lĩnh vực Trụ cột 2 (Pillar 2) về phát triển chung năng lực quân sự tiên tiến. Ngoài ra, lãnh đạo quốc phòng và ngoại giao Hàn-Australia đều có chung nhận định rằng việc nâng cao tính kết nối chiến lược giữa hai nước sẽ giúp tăng cường hợp tác quốc phòng song phương cũng như với các nước khác có lập trường tương tự nhằm gìn giữ hòa bình và ổn định bán đảo Hàn Quốc nói riêng và khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương nói chung.AUKUS là liên minh được ra mắt vào năm 2021 nhằm kiềm chế Trung Quốc tại khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương. Liên minh này gồm Trụ cột 1 và 2 (Pillar 1 và Pillar 2), trong đó Trụ cột 1 là Mỹ và Anh cung cấp cho Australia tàu ngầm hạt nhân được trang bị vũ khí thông thường, Trụ cột 2 là lĩnh vực phát triển chung 8 công nghệ quân sự tiên tiến như trí tuệ nhân tạo (AI), an ninh mạng.Hiện tại, AUKUS đang cân nhắc để các nước đồng minh với Mỹ gồm Hàn Quốc, Nhật Bản, Canada, New Zealand tham gia lĩnh vực Trụ cột 2. Trên thực tế, đây là chiến lược mà Washington theo đuổi trong quá trình thiết lập hệ thống đồng minh mới ở khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương để kìm hãm Trung Quốc. Vai trò của Seoul sẽ gia tăng nếu trở thành nước đối tác của liên minh AUKUS, song điều này có thể khiến căng thẳng với Bắc Kinh trở nên tồi tệ hơn.Hội nghị 2+2 giữa Hàn Quốc và Australia lần này được diễn ra sau 2 năm 8 tháng kể từ hội đàm lần thứ 5 ở Seoul vào tháng 9 năm 2021. Ngoài đồng minh Mỹ, Australia là nước duy nhất mà Hàn Quốc tổ chức định kỳ Hội nghị 2+2 ở cấp Bộ trưởng.