Chính phủ Hàn Quốc theo dõi tình hình chặt chẽ trước việc Mỹ đóng băng lãi suất cơ bản lần 6

Photo : YONHAP News

Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) ngày 1/5 (giờ địa phương) đã mở cuộc họp của Ủy ban thị trường mở liên bang (FOMC), quyết định tiếp tục đóng băng lãi suất cơ bản ở ngưỡng 5,25-5,5%/năm. Đây là lần thứ 6 liên tiếp FED giữ nguyên mức lãi suất cơ bản sau đợt tăng 0,25% vào tháng 7 năm ngoái. Cơ quan này giải thích cho quyết định lần này là bởi vẫn chưa đủ để có thể chắc chắn rằng xu hướng giá cả hiện nay sẽ về mức mục tiêu 2%.Liên quan tới vấn đề này, Chính phủ Hàn Quốc ngày 2/5 đã tổ chức cuộc họp tài chính kinh tế vĩ mô khẩn cấp do Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế kiêm Bộ trưởng Kế hoạch và tài chính Choi Sang-mok chủ trì. Phó Thủ tướng Choi đã tham dự cuộc họp trên theo hình thức trực tuyến do đang trong chuyến thăm Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) để tham dự Hội nghị Bộ trưởng tài chính ASEAN+3 (gồm Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á và ba nước Hàn-Trung-Nhật) và Hội nghị thường niên của Ngân hàng phát triển châu Á (ADB).Hội nghị đánh giá mặc dù dao động giá cổ phiếu và tỷ giá hối đoái đã tăng lên phần nào do xung đột gần đây ở Trung Đông nhưng thị trường tài chính trong nước vẫn tương đối ổn định với dòng vốn ròng từ các quỹ chứng khoán nước ngoài vẫn tiếp tục đổ vào thị trường Hàn Quốc. Các quan chức cũng chung nhận định rằng nền tảng kinh tế Hàn Quốc vẫn đang vững chắc nhờ xuất khẩu tiếp tục khởi sắc, song nếu thị trường biến động quá mức thì Chính phủ sẽ thực thi các biện pháp bình ổn một cách mạnh mẽ.Chính phủ cũng nhất trí sẽ tiếp tục quản lý rủi ro từ các khoản vay của công ty tài chính phi ngân hàng đối với dự án bất động sản (PF), và tăng cường hỗ trợ cho các tầng lớp yếu thế đang gặp khó khăn do lãi suất cao.