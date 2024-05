Mỹ đang hợp tác với các nước đối tác để ban lệnh cấm vận mới với Nga và Bắc Triều Tiên

Photo : YONHAP News

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller trong buổi họp báo ngày 2/5 (giờ địa phương) cho biết Mỹ dự kiến sẽ tiếp tục cấm vận với những đối tượng hợp tác hòng thúc đẩy việc chuyển giao vũ khí và dầu tinh chế giữa Nga và Bắc Triều Tiên. Washington đang phối hợp với các nước đối tác như Australia, Liên minh châu Âu (EU), Nhật Bản, New Zealand, Hàn Quốc và Anh để ban lệnh trừng phạt mới trong tháng này.Trước đó, Điều phối viên liên lạc chiến lược thuộc Hội đồng An ninh quốc gia Mỹ (NSC) John Kirby trong buổi họp báo trực tuyến vào sáng cùng ngày cho biết Nga đã cung cấp cho Bắc Triều Tiên hơn 165.000 thùng dầu tinh chế chỉ trong tháng 3 vừa qua.Nghị quyết 2397 của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc được thông qua vào năm 2017 quy định Bình Nhưỡng chỉ được nhập khẩu lượng dầu tinh chế không vượt quá 500.000 thùng mỗi năm. Do đó, Điều phối viên Kirby cho rằng nếu Matxcơva và Bình Nhưỡng tiếp tục các hoạt động giao dịch không có điểm dừng như hiện nay và tình hình thiếu xăng dầu ở miền Bắc vẫn tiếp diễn thì lượng dầu tinh chế mà Bắc Triều Tiên nhập khẩu năm nay sẽ có thể vượt quá mức trần quy định theo nghị quyết trừng phạt.Ông Kirby phân tích rằng giao dịch dầu tinh chế giữa hai nước này là để đổi lấy việc miền Bắc cung cấp tên lửa đạn đạo cho Nga.Vào ngày 28/3 vừa qua, Nga đã dùng quyền phủ quyết khiến dự thảo nghị quyết gia hạn nhiệm kỳ của Ban chuyên gia Ủy ban cấm vận Bắc Triều Tiên thuộc Hội đồng bảo an, một tổ chức giám sát việc thực thi lệnh trừng phạt miền Bắc, không được thông qua. Trước tình hình này, ba nước Hàn-Mỹ-Nhật cho biết đang cân nhắc phương án lập một tổ chức riêng để thay thế ban chuyên gia trên, cũng như tìm kiếm phương án áp lệnh trừng phạt chung đối với Nga và miền Bắc tùy theo quyết định của từng nước, tách biệt với nghị quyết của Hội đồng bảo an.