Washington ban lệnh cảnh báo chú ý nhóm tin tặc Kimsuky của Bình Nhưỡng

Photo : YONHAP News

Bộ Ngoại giao, Cơ quan An ninh (NSA) và Cục Điều tra liên bang (FBI) của Mỹ ngày 2/5 (giờ địa phương) đã ban lệnh cảnh báo chú ý an ninh mạng, cáo buộc tổ chức tin tặc "Kimsuky" đang gửi thư điện tử mạo danh nhà báo, học giả, chuyên gia về Đông Á, hòng thu thập các thông tin liên quan đến chính sách đối với Bắc Triều Tiên của Mỹ.Kimsuky được cho là một tổ chức tin tặc trực thuộc Tổng cục trinh sát miền Bắc, đã bị liệt vào danh sách đen cấm vận của Bộ Tài chính Mỹ vào tháng 12 năm ngoái.Bộ Ngoại giao Mỹ giải thích nhóm Kimsuky đang cố gắng thu thập các thông tin liên quan đến Bắc Triều Tiên như các sự kiện địa chính trị, chiến lược trong chính sách ngoại giao, bằng cách tấn công thư điện tử, văn bản hay thiết bị của các quan chức Chính phủ Mỹ, chuyên gia nghiên cứu chính sách, nhà báo.Một quan chức cấp cao trong Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết trong năm 2023 và 2024, nhóm tin tặc Kimsuky đã gửi email cho các quan chức Chính phủ Mỹ và tổ chức quốc tế, mời phát biểu cho các sự kiện của cơ quan nghiên cứu chính sách với chủ đề "Chính sách Bắc Triều Tiên của Mỹ", với một tên miền giả mạo. Ngoài ra, các vụ tấn công của nhóm tin tặc này ngày càng trắng trợn, tích cực và tinh vi hơn, được cho là chủ yếu nhằm đánh cắp các thông tin cần thiết cho chính sách ngoại giao của chính quyền Bình Nhưỡng.Quan chức trên giải thích miền Bắc đã cắt đứt, từ chối đối thoại ngoại giao với thế giới bên ngoài trong suốt 4 năm do đại dịch COVID-19. Chính quyền nước này có vẻ chỉ phụ thuộc vào các vụ tấn công mạng chứ không dùng các phương tiện thông thường để thu thập thông tin về các nước khác.