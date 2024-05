Tổng thống Yoon Suk-yeol tổ chức họp báo ngày 9/5 nhân tròn hai năm nhậm chức

Photo : YONHAP News

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol sẽ tổ chức một buổi họp báo tại Văn phòng Tổng thống vào ngày 9/5 tới, nhân kỷ niệm tròn hai năm lên cầm quyền (10/5).Trước đó, vào tháng 8/2022, Tổng thống từng tổ chức họp báo nhân kỷ niệm 100 ngày nhậm chức. Sau đó, ông Yoon không tổ chức họp báo đầu năm, mà trình bày ý tưởng điều hành quốc gia trong năm mới thông qua buổi tọa đàm đặc biệt trên sóng Đài Phát thanh và truyền hình Hàn Quốc (KBS).Thời gian qua, liên tục có nhiều ý kiến cho rằng Tổng thống Yoon thiếu sự trao đổi trực tiếp với công chúng. Do đó, có thể thông qua buổi họp báo sắp tới, ông Yoon sẽ nỗ lực thể hiện một hình ảnh tích cực hơn. Trong bài phỏng vấn qua điện thoại với hãng tin Yonhap vào ngày 6/5, một quan chức Văn phòng Tổng thống cho biết trong thời gian tới Tổng thống sẽ tăng cường trao đổi với giới báo chí và tiếp xúc dân sinh.Có thể trong bài phát biểu tại buổi họp báo tới đây, Tổng thống sẽ chia sẻ cảm nghĩ, đánh giá về công tác điều hành quốc gia trong hai năm qua, đề ra phương hướng, quyết tâm trong ba năm nhiệm kỳ còn lại. Trong phần hỏi đáp sau đó, nhiều khả năng ông Yoon sẽ tổ chức theo hình thức tự do, không giới hạn chủ đề.Sau thất bại cay đắng của đảng cầm quyền tại Tổng tuyển cử ngày 10/4 vừa qua, Tổng thống Yoon Suk-yeol đang tích cực nêu bật về việc trao đổi, hợp tác. Ngày 29/4 vừa qua, ông lần đầu hội đàm với Chủ tịch đảng đối lập Dân chủ đồng hành Lee Jae-myung.Điều mà dư luận quan tâm nhất là lập trường của Tổng thống liên quan tới các vấn đề nhạy cảm, nổi cộm hiện nay, trong đó có dự luật thành lập Nhóm công tố viên đặc biệt điều tra vụ binh sĩ Thủy quân lục chiến hy sinh do bị dòng nước cuốn trôi khi đang tìm kiếm nạn nhân mất tích trong trận mưa lớn hồi tháng 7 năm ngoái, nghi ngờ liên quan tới Đệ nhất phu nhân Kim Keon-hee, việc nâng chỉ tiêu tuyển sinh ngành Y.Trong ngày 6/5, Tổng thống không có lịch trình nào bên ngoài, mà dường như đang tập trung chuẩn bị cho buổi họp báo.