Thị phần pin ô tô điện toàn cầu của ba doanh nghiệp pin Hàn Quốc giảm 2,8% trong quý I/2024

Photo : YONHAP News

Công ty điều tra thị trường năng lượng SNE Research (Hàn Quốc) ngày 7/5 công bố trong quý I năm nay, tổng công suất pin ô tô điện bán ra trên toàn thế giới là 158,8 GWh (gigawatt giờ), tăng 22% so với cùng kỳ năm ngoái. Ngược lại, thị phần của ba hãng pin Hàn Quốc (LG Energy Solution, Samsung SDI và SK On) lại giảm 2,8%, còn 23,5%.Tổng công suất pin ô tô điện của LG Energy Solution là 21,7 GWh, tăng 7,8% so với cùng kỳ 2023, chiếm thị phần 13,6%, xếp thứ ba thế giới. Hãng Samsung SDI có tổng công suất pin ô tô điện đạt 8,4 GWh, tăng trưởng 36,3%, cao nhất trong số ba hãng pin Hàn Quốc, chiếm thị phần 5,3%, xếp thứ 5 thế giới. Con số này của hãng SK On là 7,3 GWh, giảm 8,2%, thị phần đạt 4,6%, xếp thứ 6.Công suất pin của LG Energy Solution được thúc đẩy bởi các loại xe ăn khách tại thị trường Bắc Mỹ như Model 3 và Model Y của hãng Tesla, Mustang Mach-E của hãng Ford, và Ioniq 6 của ô tô Hyundai.Trong khi đó, công suất pin của Samsung SDI tăng trưởng mạnh là nhờ doanh số cao của các dòng xe i4, i5, iX của hãng BMW, Q8 e-tron của Audi, và R1T, R1S của hãng Rivian.Ngược lại, công suất pin của SK On giảm là vì sự sụt giảm doanh số của dòng xe Ioniq 5 của Hyundai và EV6 của Kia, mặc dù doanh số mẫu xe F-150 của hãng Ford tại thị trường Bắc Mỹ khả quan.SNE Research phân tích doanh số xe ô tô điện tại châu Âu và thị trường Bắc Mỹ trong quý I năm nay thấp hơn dự báo, nên thị phần của ba hãng pin Hàn Quốc cũng giảm theo. Tuy nhiên, các yếu tố bất ổn sẽ được giải tỏa dần vào nửa cuối năm nhờ sự ra mắt của các dòng xe điện mới và công ty liên doanh pin Hàn-Mỹ.