Nhật Bản giải thích về chỉ thị hành chính với công ty Line Yahoo liên quan tới quan hệ vốn với Naver

Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Hayashi Yoshimasa trong buổi họp báo ngày 7/5 phát biểu chỉ thị hành chính mà Chính phủ Tokyo đưa ra với công ty Line Yahoo (LY) có nội dung chính là yêu cầu công ty này tăng cường quản lý an toàn và xem xét lại các biện pháp quản trị an toàn thông tin.Quan chức này nhấn mạnh có nhiều cách khác nhau để Line Yahoo tái xem xét các biện pháp quản trị an toàn thông tin, nhưng phải đảm bảo việc quản lý nơi ủy thác thông tin một cách thích hợp, bất kể đó là doanh nghiệp thuộc quốc gia nào.Kể từ sau tháng 3 năm nay, Bộ Nội vụ và truyền thông Nhật Bản đã hai lần đưa ra chỉ thị hành chính đối với công ty Line Yahoo. Tháng 11 năm ngoái, dịch vụ điện toán đám mây của Naver (Hàn Quốc) bị tin tặc tấn công, lây nhiễm mã độc. Công ty Line Yahoo, vốn chia sẻ một phần hệ thống nội bộ với Naver, cũng bị rò rỉ thông tin cá nhân.Mặc dù chỉ thị hành chính của Bộ Nội vụ và truyền thông Nhật Bản bao gồm cả yêu cầu cải thiện hệ thống kinh doanh, trong đó có việc "xem xét lại mối quan hệ vốn với Naver", nhưng Chính phủ Nhật Bản nhấn mạnh rằng yêu cầu này không mang ý nghĩa ép Naver phải bán cổ phiếu đang sở hữu ở Line Yahoo.Chánh Văn phòng Nội các Yoshimasa tái khẳng định lập trường không đổi của Chính phủ nước này, đó là khuyến khích doanh nghiệp nước ngoài trong đó có doanh nghiệp Hàn Quốc, đầu tư vào Nhật Bản.