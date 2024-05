Cựu Bí thư đảng Lao động Bắc Triều Tiên Kim Ki-nam qua đời

Photo : YONHAP News

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 8/5 đưa tin cựu Bí thư đảng Lao động Kim Ki-nam đã qua đời vào ngày 7/5/2024 do tuổi cao sức yếu, hưởng thọ 94 tuổi. Ông Kim đã phải điều trị trên giường bệnh từ tháng 4/2022 do bị suy đa tạng.Truyền thông miền Bắc ca ngợi ông Kim Ki-nam đã cống hiến hết mình cho cuộc đấu tranh thiêng liêng, củng cố sự trong sạch về mặt tư tưởng cách mạng, bảo đảm thắng lợi vững chắc cho sự nghiệp chủ nghĩa xã hội bằng chính trị.KCNA cho biết đích thân Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Kim Jong-un sẽ giữ vai trò là Chủ tịch Ủy ban Quốc tang. Lúc 2 giờ sáng ngày 8/5, lãnh đạo miền Bắc đã tới viếng và gửi lời chia buồn, an ủi tới gia quyến.Ông Kim Ki-nam là một cựu quan chức "lão thành", đã phụ trách tuyên truyền cổ động cho thể chế miền Bắc qua ba đời nhà lãnh đạo họ Kim là cố Chủ tịch Kim Nhật Thành (Kim Il-sung), Kim Jong-il và Chủ tịch Kim Jong-un. Ông đã đóng vai trò lớn trong việc thần tượng hóa các nhà lãnh đạo miền Bắc.Vào ngày 18/8/2009, khi còn là cánh tay phải của Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng Kim Jong-il, ông Kim Ki-nam từng làm trưởng đoàn Chính phủ Bắc Triều Tiên tới Hàn Quốc để chia buồn và dự lễ tang của cố Tổng thống Kim Dae-jung.