Hàn Quốc cho phép bác sĩ có giấy phép hành nghề do nước ngoài cấp được khám bệnh trong nước

Photo : KBS News

Bộ Y tế và phúc lợi Hàn Quốc đăng công báo dự thảo sửa đổi một phần Quy tắc thi hành Luật Y tế từ ngày 8-20/5.Dự thảo sửa đổi có nội dung bác sĩ có giấy phép hành nghề do nước ngoài cấp có thể cung cấp dịch vụ y tế tại Hàn Quốc trong tình huống cảnh báo khủng hoảng y tế được nâng lên mức "nghiêm trọng" như hiện nay. Bộ Y tế giải thích lý do sửa đổi như trên là nhằm đối phó với lỗ hổng y tế do thiếu nhân lực y bác sĩ, bảo vệ sức khỏe và tính mạng của người dân.Vào lúc 8 giờ sáng ngày 23/2 năm nay, ngay sau khi các bác sĩ nội trú trên toàn quốc đồng loạt nộp đơn xin thôi việc tập thể trong ngày 19/2, Chính phủ Hàn Quốc đã nâng mức cảnh báo khủng hoảng y tế, từ "cảnh giác" lên "nghiêm trọng".Sau đó, Chính phủ khởi động hệ thống chăm sóc y tế khẩn cấp, đối phó với lỗ hổng y tế. Tuy nhiên, nối tiếp các bác sĩ nội trú, tới lượt giáo sư các trường đại học y cũng đồng loạt từ chức và nghỉ khám chữa bệnh, khiến Chính phủ phải quyết định huy động cả những người có giấy phép hành nghề bác sĩ do nước ngoài cấp để cứu vãn tình hình.