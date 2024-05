Xuất khẩu ô tô của Hàn Quốc tháng 4 xác lập kỷ lục mới 6,8 tỷ USD

Photo : YONHAP News

Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Hàn Quốc ngày 8/5 công bố báo cáo "Xu hướng ngành công nghiệp ô tô tháng 4/2024".Theo đó, kim ngạch xuất khẩu ô tô trong tháng trước đạt 6,8 tỷ USD, tăng 10,3% so với cùng kỳ năm 2023, phá vỡ kỷ lục của tháng 11 năm ngoái (6,53 tỷ USD). Trong vòng 4 tháng đầu năm nay, kim ngạch xuất khẩu ô tô đạt 24,3 tỷ USD, cũng là mức cao kỷ lục, tăng 4,7% so với cùng kỳ năm trước.Bộ Công nghiệp cho biết kim ngạch xuất khẩu ô tô liên tục tăng là nhờ sự mở rộng xuất khẩu các dòng xe thân thiện môi trường của hãng ô tô Hyundai và Kia, và dòng xe thể thao đa dụng (SUV) của hãng GM Korea tại thị trường Bắc Mỹ.Trong tháng trước, xuất khẩu xe ô tô thân thiện môi trường đạt 2,29 tỷ USD, tăng 11,6% so với một năm trước. Xuất khẩu xe hybrid (xe lai chạy bằng cả xăng và điện) đạt 1,06 tỷ USD, tăng 55%.Sản lượng ô tô tháng 4 đạt 394.000 chiếc, tăng 3,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Doanh số bán tại thị trường nội địa đạt 141.000 xe, giảm 5,5%. Riêng doanh số xe hybrid đạt ngưỡng 40.000 xe, tăng 35% so với một năm trước do được người tiêu dùng trong nước ưa chuộng.Bộ Công nghiệp đang đặt mục tiêu đạt kim ngạch xuất khẩu ô tô 75 tỷ USD trong năm nay. Để đạt được mục tiêu này, Bộ sẽ tập trung hỗ trợ giải quyết vướng mắc xuất khẩu cho doanh nghiệp ô tô, phối hợp với khối tư nhân rót vốn hơn 2.000 tỷ won (1,46 tỷ USD) trong vòng 5 năm tới, trong đó có 440 tỷ won (322,1 triệu USD) trong năm nay, để giúp doanh nghiệp duy trì cách biệt trình độ công nghệ với đối thủ.Cùng với đó, Bộ Công nghiệp sẽ tăng cường hỗ trợ về mặt chính sách cho doanh nghiệp, như thực thi Luật ngành công nghiệp phụ tùng ô tô tương lai từ tháng 7 tới.