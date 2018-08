Chính giới Hàn Quốc có động thái xúc tiến sửa đổi chế độ bầu cử

ⓒYONHAP News

Tân Chủ tịch đảng Hòa bình dân chủ Chung Dong-young đang tích cực thuyết phục Chủ tịch các đảng cầm quyền và đối lập về việc cải cách chế độ bầu cử. Tuy nhiên, việc cải cách chế độ bầu cử là một vấn đề gắn liền với lợi ích của các chính đảng, nên không phải là vấn đề có thể giải quyết một cách dễ dàng.

Tân Chủ tịch đảng Hòa bình dân chủ kêu gọi cải cách chế độ bầu cử

Vào hôm 8/8, ông Chung đã có cuộc gặp với Chủ tịch đảng Dân chủ đồng hành Choo Mi-ae và Chủ tịch Ủy ban đối phó khẩn cấp và cải cách đảng Hàn Quốc tự do Kim Byung-joon, đề nghị hợp tác để cải cách chế độ bầu cử. Trong cuộc gặp vào sáng cùng ngày với Chủ tịch Kim Byung-joon, ông Chung bày tỏ hy vọng đảng Hàn Quốc tự do sẽ ủng hộ vấn đề cải cách chế độ bầu cử. Về phần mình, ông Kim trả lời rằng mặc dù đảng Hàn Quốc tự do đang đặt ưu tiên hàng đầu vào việc cải cách đảng, nhưng cũng quan tâm tới vấn đề cải cách chế độ bầu cử. Trong buổi chiều cùng ngày, ông Chung tiếp tục có cuộc gặp với Chủ tịch đảng Dân chủ đồng hành Choo Mi-ae, nhấn mạnh việc cải cách chế độ bầu cử nghị sĩ Quốc hội sẽ có thể tạo ra một sự thay đổi lớn về trật tự chính trị hiện nay, thể hiện đa dạng hơn nguyện vọng của người dân. Ông hy vọng Chủ tịch đảng cầm quyền sẽ hợp tác để khắc phục tình trạng chính giới luôn nghi ngờ lẫn nhau như hiện nay.

Cải cách chế độ bầu cử

Chế độ bầu cử hiện hành bị chỉ ra là đang “bóp méo” nguyện vọng của người dân gửi gắm lên Quốc hội. Hàn Quốc hiện đang áp dụng chế độ bầu cử đầu phiếu đa số tương đối (plurality voting). Bầu cử đầu phiếu đa số tương đối là mỗi khu vực bầu cử chỉ có một người được số phiếu bầu cao nhất là đắc cử, tất cả những người có số phiếu cao thứ hai trở xuống sẽ bị loại. Ngoài ra, Hàn Quốc còn áp dụng thêm chế độ nghị sĩ trúng cử theo tỷ lệ ủng hộ của cử tri với đảng (proportional representation), bổ sung một phần cho chế độ bầu cử đầu phiếu đa số tương đối. Tuy nhiên, chế độ bầu cử hiện nay quá tập trung theo khu vực, nên có thể xảy ra trường hợp đảng có tỷ lệ ủng hộ cao hơn lại có số ghế nghị sĩ đắc cử ít hơn. Do đó, có nhiều ý kiến cho rằng cần phải cải cách chế độ bầu cử.

Phương hướng cải cách chế độ bầu cử và triển vọng

Chính giới hiện đang đưa ra nhiều phương án đa dạng, trong đó có hai phương án lớn. Thứ nhất là chế độ bầu cử hỗn hợp nghị sĩ trúng cử theo tỷ lệ ủng hộ của cử tri với đảng (mixed member proportional). Theo thể thức bầu cử này, đầu tiên cần phải xác định số ghế nghị sĩ của mỗi đảng theo tỷ lệ ủng hộ của cử tri với đảng đó. Nếu số người đắc cử của đảng đó tại khu vực bầu cử còn thiếu so với số lượng xác định nói trên thì bổ sung bằng nghị sĩ trúng cử theo tỷ lệ ủng hộ của cử tri với đảng. Thứ hai là chế độ bầu cử nhiều nghị sĩ (multi-member districts). Đây là phương thức mở rộng khu vực bầu cử, và mỗi khu vực bầu cử được phép bầu chọn ra nhiều nghị sĩ.

Bên cạnh đó, phương án mà Ủy ban quản lý bầu cử trung ương từng trình lên Quốc hội vào tháng 2 năm 2015 cũng đang thu hút sự quan tâm lớn của dư luận. Phương án này chia cả nước thành sáu khu vực lớn, lập danh sách nghị sĩ trúng cử theo tỷ lệ ủng hộ của cử tri với đảng theo mỗi khu vực, điều chỉnh số nghị sĩ đắc cử tại một khu vực và nghị sĩ trúng cử theo tỷ lệ ủng hộ của cử tri với đảng theo tỷ lệ 2:1 trong tổng số 300 ghế nghị sĩ tại Quốc hội.

Chế độ bầu cử đầu phiếu đa số tương đối hiện hành được cho là thích hợp với thể chế hai đảng, có lợi hơn với những đảng lớn. Do vậy, các đảng phái yếu thế sẽ khó giành chiến thắng với chế độ bầu cử này. Việc cải cách chế độ bầu cử sẽ có thể tạo cơ hội cho nhiều đảng phái tham gia vào Quốc hội, phản ánh chính xác hơn nguyện vọng của người dân . Chính vì điểm này mà đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành tỏ ra không mấy mặn mà với việc cải cách chế độ bầu cử, bởi đảng này muốn giành được nhiều ghế nghị sĩ hơn nữa trong nhiệm kỳ Quốc hội tiếp theo, điều hành quốc gia một cách ổn định hơn.