Tổng thống Moon Jae-in quyết tâm cải thiện quan hệ liên Triều

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in ngày 7/1 đã có bài phát biểu chúc mừng năm mới 2020, đề xuất hai miền Nam-Bắc cùng nỗ lực tổ chức chuyến thăm Seoul của Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un, nhằm tái khởi động lộ trình hòa bình bán đảo Hàn Quốc hiện đang bế tắc. Bên cạnh đó, Tổng thống cũng đề nghị hai miền xúc tiến hợp tác tại khu vực biên giới và giao lưu thể thao trong năm nay.





Các nội dung liên quan tới quan hệ liên Triều

Trong bài phát biểu trên, Tổng thống kỳ vọng hai miền Nam-Bắc sẽ cùng nỗ lực tổ chức chung một số lễ kỷ niệm trong năm nay, và tạo điều kiện thuận lợi để sớm xúc tiến chuyến thăm Seoul của Chủ tịch Kim Jong-un. Hiện tại, đối thoại Mỹ-Triều đang bế tắc kéo dài, gây lo ngại ảnh hưởng xấu tới quan hệ liên Triều. Theo Tổng thống, trong thời điểm hiện nay, hai miền cần nỗ lực tìm kiếm phương án thực chất vì thành công của đối thoại Mỹ-Triều và thúc đẩy hợp tác liên Triều.

Tổng thống đề xuất hai miền hợp tác ở khu vực biên giới, lĩnh vực đầu tiên để cải thiện quan hệ song phương; giao lưu thể thao; và đồng đăng ký Khu phi quân sự liên Triều (DMZ) thành di sản văn hóa thế giới được Tổ chức Giáo dục, khoa học và văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) công nhận. Hợp tác biên giới liên Triều từng được Tổng thống đề cập trong bài phát biểu tại Đại học Oslo trong chuyến thăm Na Uy hồi năm ngoái. Cụ thể, Tổng thống đề xuất hai miền cùng giải quyết chung các vấn đề tại khu vực biên giới như cháy rừng, lũ lụt, sạt lở đất, côn trùng gây hại. Về giao lưu thể thao, Tổng thống đề nghị hai miền đồng chạy đua giành quyền đăng cai Olympic 2032, cùng diễu hành khai mạc và hợp nhất thi đấu tại Thế vận hội mùa hè Tokyo 2020, và Bắc Triều Tiên tham dự Giải vô địch cử tạ Đông Á lần thứ nhất và Giải vô địch bóng bàn thế giới do Hàn Quốc tổ chức trong năm nay.

Bối cảnh

Trong Tuyên bố chung Bình Nhưỡng ngày 19/9/2018, hai miền Nam-Bắc đã nhất trí về chuyến thăm Seoul của Chủ tịch Bắc Triều Tiên Kim Jong-un. Điều 6 của tuyên bố này có nội dung Chủ tịch Kim sẽ thăm Seoul trong thời gian sớm nhất theo lời mời của Tổng thống Hàn Quốc. Sau đó, Tổng thống Moon Jae-in giải thích thời điểm sớm nhất của chuyến thăm là trong năm 2018. Phủ Tổng thống đã tích cực xúc tiến tổ chức chuyến thăm này. Tuy nhiên, do đàm phán phi hạt nhân hóa Mỹ-Triều liên tục gặp trở ngại, Bắc Triều Tiên lo lắng về vấn đề đảm bảo an ninh cho chuyến thăm, nên kế hoạch này đã bị đổ bể. Sang năm 2019, do thất bại của Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều tại Hà Nội hồi tháng 2, chuyến thăm của Chủ tịch Kim hầu như không còn được nhắc tới. Lần này, Tổng thống Moon Jae-in đã thể hiện quyết tâm tái xúc tiến chuyến thăm Seoul của nhà lãnh đạo miền Bắc.

Giới phân tích nhận định vấn đề phi hạt nhân hóa miền Bắc khó có thể đạt tiến triển chỉ bằng đối thoại Mỹ-Triều. Về cơ bản, phi hạt nhân hóa phải được giải quyết giữa Washington và Bình Nhưỡng. Nhưng lần này, Tổng thống Moon Jae-in đã đề xuất cải thiện quan hệ liên Triều trước, từ đó thúc đẩy đối thoại Mỹ-Triều, thay vì để quan hệ giữa Washington và Bình Nhưỡng quyết định diễn biến quan hệ liên Triều.

Ý nghĩa và triển vọng

Qua bài phát biểu trên, Tổng thống Moon Jae-in đã thể hiện quyết tâm mạnh mẽ tăng cường vai trò lèo lái của Seoul trong tiến trình hòa bình bán đảo Hàn Quốc. Tuy nhiên, Bắc Triều Tiên đang chỉ trích lộ trình hòa bình của Tổng thống Moon chỉ là “nguỵ biện”, nên khó có thể kỳ vọng chính quyền miền Bắc sẽ ngay lập tức hưởng ứng những đề xuất trên của Tổng thống. Gần đây, Chủ tịch Kim đã nhấn mạnh bảo vệ môi trường sinh thái, lập đối sách phòng ngừa thiên tai tại khu vực tiếp giáp biên giới liên Triều. Do đó, một số ý kiến cho rằng vẫn có thể kỳ vọng vào sự hưởng ứng của miền Bắc đối với đề xuất hợp tác tại khu vực biên giới. Về việc đồng đăng ký DMZ trở thành di sản thế giới, trước đó hai miền Nam-Bắc đã có kinh nghiệm đồng đăng ký đấu vật truyền thống (Ssireum) thành di sản thế giới. Còn ở lĩnh vực giao lưu thể thao, vẫn có thể kỳ vọng về một chuyển biến tích cực thông qua Thế vận hội Tokyo 2020, tương tự đột phá tại Thế vận hội mùa đông PyeongChang 2018 do Hàn Quốc đăng cai.