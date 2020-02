THE BOYZ 1ST ALBUM [REVEAL] (THE BOYZ)

Ca sĩ / Nhóm nhạc : THE BOYZ (더보이즈)

Tên album / Đĩa đơn : THE BOYZ 1ST ALBUM [REVEAL]

Ngày phát hành : 10/02/2020





Ca khúc

Ego REVEAL Shake You Down 흔적 (Scar) (Dấu vết) Salty 환상고백 (Lời tỏ tình ảo tưởng) Wings (胡蝶夢) 시간의 숲 (Goodbye) (Khu rừng thời gian) Spring Snow





Giới thiệu

Các chàng trai trẻ của nhóm THE BOYZ vừa tung ra album hoàn chỉnh đầu tiên “REVEAL” vào 6 giờ chiều 10/2 (giờ địa phương) sau 2 năm ra mắt. Lần comeback này đánh dấu cột mốc quan trọng trong sự nghiệp của THE BOYZ, hứa hẹn những bất ngờ thú vị trong concept và sự trưởng thành trong phong cách âm nhạc của nhóm.





Ca khúc chủ đề cùng tên “REVEAL” thuộc thể loại Pop R&B bắt tai và dễ nghe, được “phù phép” bởi hai nhạc sĩ tài ba Sean Alexander và Drew Ryan Scott – bộ đôi đã tạo ra những siêu hit “khổng lồ” như “Heart Shaker” (Twice) và “비밀정원” (Khu vườn bí mật) (Oh My Girl). Lấy concept “sói và trăng” làm hình ảnh so sánh ẩn dụ, bài hát là câu chuyện về chàng trai giấu đi cảm xúc của mình vào ban ngày, chỉ bộc lộ tình cảm với người mình yêu khi màn đêm buông xuống và ánh trăng lên cao, tựa như loài sói hoang dã trong bóng tối.





Album có tổng cộng 9 ca khúc với nhiều thể loại và phong cách âm nhạc khác nhau, dự báo sẽ “oanh tạc” các bảng xếp hạng nhạc số tháng 2 và không làm người yêu nhạc thất vọng.