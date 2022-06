Tomorrow X Together 4 tuần liên tiếp lọt bảng xếp hạng Billboard 200

ⓒ Big Hit Music

Theo bảng xếp hạng công bố mới nhất của Billboard ngày 14/6 (giờ địa phương), album mini thứ 4 “minisode 2: Thursday's Child” của nhóm nhạc Tomorrow X Together (TXT) phát hành ngày 9/5 vừa qua đã lọt bảng xếp hạng “Billboard 200” ở vị trí thứ 59.

Như vậy, album trên của TXT đã 4 tuần liên tiếp nằm trong bảng xếp hạng “Billboard 200”, sau vị trí thứ 4 cũng là thành tích cao nhất của nhóm trên bảng xếp hạng này vào ngày 28/5, rồi vị trí thứ 9 vào ngày 4/6 và thứ 26 vào ngày 11/6. Ngoài ra, album còn xếp thứ 2 bảng xếp hạng “World Albums”, thứ 5 bảng xếp hạng “Top Current Album Sales”, thứ 6 trên “Top Album Sales”.

Tomorrow X Together cũng đã liên tiếp xuất hiện trên các chương trình truyền hình của Mỹ, và tạo được chỗ đứng vững chắc tại thị trường âm nhạc Bắc Mỹ. 5 thành viên TXT đã có màn biểu diễn ca khúc “Good Boy Gone Bad”, bài hát chủ đề của album mini 4, trên chương trình trò chuyện ăn khách của đài NBC “The Kelly Clarkson Show” vào ngày 31/5 (giờ địa phương). Nhóm cũng đã có sân khấu biểu diễn ca khúc “Trust Fund Baby” cũng nằm trong album trên trong chương trình ca nhạc “MTV Fresh Out Live” của đài MTV vào ngày 10/6 (giờ địa phương).

Mặt khác, TXT sẽ tổ chức tour lưu diễn thế giới đầu tiên trong sự nghiệp tại 7 thành phố của Mỹ trong tháng 7 tới, gồm New York (9/7), Atlanta (12/7), Dallas (14/7), Houston (17/7), San Francisco (21/7) và Los Angeles (23-24/7). Nhóm cũng sẽ xuất hiện trên sân khấu lễ hội âm nhạc lớn của Mỹ là “LOLLAPALOOZA” vào ngày 30/7.