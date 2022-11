Love or Loved Part.1 (B.I)

Ca sĩ / Nhóm nhạc: B.I

Tên album / Đĩa đơn: Love or Loved Part.1

Ngày phát hành: 18/11/2022

Ca khúc

1. BTBT (hợp tác cùng DeVita)

2. Keep me up

3. Middle with you

4. Tangerine

5. Endless summer





Giới thiệu

Cựu thành viên nhóm nhạc iKON rapper tài năng B.I phát hành album “Love or Loved” phần 1 ngày 18/11.

Album gồm 5 bài hát chứa đựng những cảm xúc nóng bỏng khi đắm chìm trong tình yêu. Cảm giác mê đắm với ánh nhìn đầu tiên hay tình yêu rực cháy được thể hiện thông qua giai điệu sôi động và cuốn hút của các thể loại nhạc Dance, R&B và Soul. Tài năng vô hạn của B.I có thể “cân” hết các phong cách rap từ “bắn tốc độ” tới melody (rap theo vần điệu) nhẹ nhàng quyến rũ hớp hồn người nghe.