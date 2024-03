Medizinprofessoren reichen ab heute Kündigungen ein

Photo : YONHAP News

Aus Protest gegen den Regierungsplan für mehr Medizinstudienplätze reichen Medizinprofessoren in Südkorea ab heute ihre Kündigungen ein.Das gab der Dringlichkeitsausschuss der Medizinprofessoren am Montag in einer Erklärung bekannt.Sie übernähmen Verantwortung dafür, eine Katastrophe nicht verhindert zu haben, und gäben ihre Lehrstühle auf. Sie würden ihr Lehrkrankenhaus und ihre Universität verlassen, nachdem sie die Versorgung der Patienten, für die sie verantwortlich seien, abgeschlossen hätten, teilte das Gremium mit.Der Ausschuss forderte, dass für die Dialogaufnahme folgende Voraussetzungen erfüllt sein müssten:Justizielle Schritte gegen die Assistenzärzte müssten aufgegeben und ihre Ehre wiederhergestellt werden. Die Regierung und die medizinischen Kreise, einschließlich der Assistenzärzte, müssten gemeinsam ein Beratungsgremium bilden und die Gesundheitspolitik des Landes auf wissenschaftlicher Grundlage ausarbeiten, forderte das Komitee.