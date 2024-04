Photo : YONHAP News

Die Wahlbeteiligung bei den 22. Parlamentswahlen in Südkorea hat nach vorläufigen Angaben 61,8 Prozent erreicht.Dies gab die Nationale Wahlkommission bekannt.Die Beteiligung ist 2,1 Prozentpunkte höher als zu diesem Zeitpunkt bei der 21. Parlamentswahl 2020.Die Stimmabgabe in den Wahllokalen begann heute um 6 Uhr morgens und wird bis 18 Uhr möglich sein.Es wird erwartet, dass die Nationale Wahlkommission am Donnerstag gegen 1 oder 2 Uhr die Gewinner in den Wahlkreisen bekannt gibt.