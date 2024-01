Nordkoreas Machthaber überwacht Test eines U-Boot-gestützten Marschflugkörpers

Photo : YONHAP News

Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un hat laut Medienberichten am Sonntag den Test eines neu entwickelten U-Boot-gestützten Marschflugkörpers überwacht.Das berichtete die nordkoreanische Zeitung „Rodong Sinmun“ am Montag.Die Raketen seien rund zwei Stunden und drei Minuten sowie zwei Stunden und vier Minuten lang über das Ostmeer geflogen, bevor sie ein Inselziel genau getroffen hätten, hieß es.Anscheinend wurden zwei Raketen abgefeuert. Es ist nicht bekannt, wie weit sie geflogen sind.Nach weiteren Angaben beaufsichtigte Kim auch den Bau eines Atom-U-Boots.Der Vereinigte Generalstab der südkoreanischen Streitkräfte hatte am Sonntag mitgeteilt, dass Nordkorea gegen 8 Uhr in den Gewässern vor Sinpo mehrere Marschflugkörper abgefeuert habe. In der Stadt an der Ostküste Nordkoreas befinden sich Anlagen im Zusammenhang mit U-Booten.