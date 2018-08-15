Photo : YONHAP News

Очередной межкорейский саммит состоится с 18 по 20 сентября в Пхеньяне. Об этом сообщил в четверг на брифинге в Сеуле начальник управления национальной безопасности администрации президента РК Чон Ый Ён, который накануне посетил КНДР в качестве специального посланника южнокорейского президента. По его словам, саммиту будут предшествовать подготовительные переговоры на высоком уровне, которые состоятся в начале следующей недели. В ходе предстоящей, третьей по счёту встречи президента РК Мун Чжэ Ина и председателя Госсовета КНДР Ким Чон Ына будет рассмотрена реализация Пханмунчжомской декларации, подписанной ими в апреле по итогам первого саммита. Кроме того, лидеры Юга и Севера обсудят будущие направления её реализации, в частности, выполнение договорённостей о денуклеаризации Корейского полуострова, достижении прочного мира и совместного процветания на Корейском полуострове, отметил Чон Ый Ён. По его словам, северокорейский лидер подтвердил своё стремление к денуклеаризации и выразил готовность сотрудничать в этом направлении не только с РК, но и с США. Кроме того, достигнута договорённость об открытии накануне саммита межкорейского пункта оперативной связи в Кэсоне. Ким Чон Ын выразил обеспокоенность тем, что мировое сообщество не в полной мере понимает его намерения и в этой связи попросил передать соответствующее послание США. Он также заверил, что при подписании мирного договора с США Пхеньян не будет увязывать его с выводом американских войск с юга Корейского полуострова,- подчеркнул Чон Ый Ён.