США смягчили часть антисеверокорейских санкций, связанных с гуманитарной помощью

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Правительство США приняло решение смягчить часть антисеверокорейских санкций, имеющих отношение к оказанию гуманитарной помощи. Об этом сообщил журнал Foreign Policy. В частности, речь идёт о снятии запрета на посещение Севера представителями гуманитарных организаций из числа граждан США. Также будет смягчено ограничение на ввоз в КНДР гуманитарного груза. О таком решении 9 января представителям гуманитарных организаций сообщил спецпредставитель госдепартамента США по северокорейским вопросам Стивен Бигэн. В журнале указывается, что это важный шаг, учитывая то, что администрация Дональда Трампа несколько месяцев придерживалась политики «максимального давления». Однако точно не понятно направлены ли данные меры на поддержку переговоров КНДР и США по денуклеаризации или же это ответные меры на внешнеполитическое давление мирового сообщества, требующего смягчить политику, создающую угрозу для граждан Севера. Ранее, летом прошлого года, когда переговоры сторон замедлились, США значительно сократили квоту гуманитарной помощи для Севера. В этой связи замедлились поставки в эту страну медицинского операционного оборудования, материалов для борьбы с туберкулёзом и малярией. Это вызвало сильный протест мирового сообщества, отмечается в журнале.