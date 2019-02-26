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27 февраля состоится первая встреча участников северокорейско-американского саммита. Председатель госсовета КНДР Ким Чон Ын и президент США Дональд Трамп встретятся в 18:30 по местному времени в отеле Sofitel Legend Metropole Hanoi. Встреча продлится около двух часов в формате личной встречи и совместного ужина. Как сообщили в Белом доме, Дональд Трамп выедет из отеля JW Marriott в 18:15 и прибудет к месту встречи через 15 минут. Там пройдут 10-минутная приветственная церемония и краткая предварительная встреча. Затем лидеры двух стран проведут 20-минутную личную встречу. Ужин начнётся в 19:00 и продлится полтора часа. В нём также примут участие по два представителя сторон. С американской стороны это будут госсекретарь Майкл Помпео и исполняющий обязанности главы аппарата Белого дома Мик Малвейни. Участники с северокорейской стороны неизвестны. Днём 27 февраля американский президент проведёт переговоры с руководством Вьетнама - генеральным секретарём ЦК Компартии Вьетнама Нгуен Фу Чонгом и премьер-министром Нгуен Суан Фуком.