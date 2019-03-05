Мун Чжэ Ин: Экстренные меры по решению проблемы микропыли должны быть разработаны совместно с Китаем

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Экстренные меры по решению проблемы микропыли должны быть разработаны совместно с Китаем. Об этом заявил в среду президент РК Мун Чжэ Ин. По его словам, в первую очередь речь должна идти о принятии совместных экстренных мер в случае высокой концентрации микропыли. Во-вторых, президент распорядился вместе с КНР реализовать проект вызывания искусственного дождя над Жёлтым морем. Он напомнил, что такая договорённость уже была достигнута на переговорах министров экологии двух стран. Известно, что Китай имеет передовые технологии в данной области. Мун Чжэ Ин заявил, что это будет выгодно и для китайской стороны, которая утверждает, что южнокорейские пылевые облака идут в сторону Шанхая. В третьих, глава РК дал указание разработать совместную с КНР систему предупреждения о микропыли. Он отметил также возможность подготовки экстренного дополнительного бюджета. 5 марта Мун Чжэ Ин не исключил такой вероятности в случае необходимости дополнительного финансирования в рамках проектов по увеличению количества воздухоочистителей и других мер по снижению микропыли. Президент призвал как можно скорее закрыть теплоэлектростанции, работающие на угле, возраст которых превысил 30 лет.