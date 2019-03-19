Майкл Помпео: Санкции и «дипломатическое участие» должны сочетаться

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После северокорейско-американского саммита в Ханое Вашингтон продолжает активную внешнюю политику в решении северокорейского вопроса. 18 марта в интервью СМИ штата Канзас госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что между КНДР и США существует глубокое недоверие, поэтому США хотят увидеть, как председатель Госсовета КНДР Ким Чон Ын на деле выполняет свои обещания. На КНДР оказывается самое сильное в истории санкционное давление, одновременно применяются дипломатические меры, отметил Помпео. Санкции выполняются не идеально, но в достаточной мере, поэтому есть надежда на то, что санкции и «дипломатическое участие» приведут к хорошим результатам. США направили своего спецпредставителя по Северной Корее Стивена Бигэна в Европу, где он должен провести встречи с представителями Великобритании, Франции и Германии. Помощник госсекретаря США по вопросам контроля над вооружением, верификации и проверки соглашений Илим Поблет заявила, что для КНДР единственной возможностью обеспечения стабильности и процветания является отказ от всего оружия массового уничтожения и ядерного оружия. Ранее, 15 марта северокорейская сторона заявила о неприемлемости нынешней ситуации сохранения санкций, при том, что Пхеньян уже более года не проводит ракетных и ядерных испытаний.