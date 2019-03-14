Майкл Помпео: Вашингтон продолжает диалог с Пхеньяном

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США выражают стремление к продолжению диалога с КНДР. Такую позицию 18 марта подтвердил госсекретарь Майкл Помпео в интервью ряду СМИ штата Канзас. Комментируя заявление замминистра иностранных дел КНДР Чхве Сон Хи с угрозами о возможности возобновить ядерные и ракетные испытания, Майкл Помпео сказал, что денуклеаризация - это долгий процесс, и он будет трудным. По его словам, перед США стоит задача реализовать денуклеаризацию Севера, обещание по которой Ким Чон Ын и Дональд Трамп дали всему миру. Отвечая на вопрос о том, почему северокорейско-американский саммит в Ханое оказался безрезультатным, Майкл Помпео отметил наличие разногласий по срокам и очерёдности действий в вопросе денуклеаризации. Он отметил, что обещание Дональда Трампа обеспечить Северу «светлое будущее» - это правда, но оно может и должно быть выполнено только после денуклеаризации КНДР.