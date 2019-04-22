Северокорейские СМИ сообщили о визите Ким Чон Ына в Россию

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Северокорейский лидер Ким Чон Ын «скоро» посетит Россию и проведёт переговоры с российским президентом Владимиром Путиным. Об этом сообщило в понедельник агентство ЦТАК, не конкретизировав ни время, ни место проведения мероприятия. Ранее администрация президента России сообщила, что визит Ким Чон Ына состоится «во второй половине апреля». Между тем, ряд российских СМИ сообщают, что северокорейско-российский саммит состоится 25 апреля во Владивостоке, в кампусе Дальневосточного федерального университета на острове Русский. Если саммит действительно состоится, то это будет первая встреча лидеров двух стран с 2011 года, когда в Улан-Удэ встречались бывший северокорейский лидер Ким Чен Ир и тогдашний президент России Дмитрий Медведев.