Повестка северокорейско-российского саммита может быть обширной

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В делегацию северокорейского лидера Ким Чон Ына, прибывшего накануне во Владивосток, вошли представители внешнеполитического ведомства, непосредственно занимающиеся вопросами денуклеаризации. По мнению экспертов, это связано с намерением Севера заручиться поддержкой России своих требований поэтапно смягчать санкции в процессе денуклеаризации. Ожидается, что в ходе саммита стороны уделят внимание сотрудничеству в сферах экономики и энергетики, учитывая, что в северокорейскую делегацию вошли заместители председателя ЦК ТПК Ким Пхён Хэ и О Су Ён, которые отвечают за вопросы экономики и кадров. Тот факт, что Ким Чон Ына сопровождают руководитель художественного ансамбля «Самчжиён» Хён Сон Воль и начальник генштаба Корейской народной армии Ли Ён Гиль, говорит о намерении Севера уделить внимание сотрудничеству с Россией в сфере культуры и, возможно, в военной области. Примечательно, что в списке членов делегации нет заместителя председателя ЦК ТПК Ким Ён Чхоля, который обычно всегда сопровождал Ким Чон Ына в таких важных мероприятиях. Между тем, помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков сообщил, что Ким Чон Ын и Владимир Путин обсудят различные аспекты двусторонних отношений, в частности, состоится обмен мнениями по политическим, экономическим и культурно-гуманитарным вопросам. В центре внимания будет мирное решение ядерной проблемы Корейского полуострова.