РК отправит в КНДР 50 тыс. риса

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Правительство РК решило предоставить СК гуманитарную помощь в виде риса через международные организации. Об этом 19 июня в ходе брифинга заявил министр по делам воссоединения РК Ким Ён Чхоль. По его словам, учитывая отрицательную продовольственную ситуацию в КНДР, решено выделить Всемирной продовольственной программе ООН (WFP) 50 тыс. тонн риса в помощь Северу на сумму в 108 млн долларов. Пхеньян подтвердил готовность принять эту помощь. Всемирная продовольственная программа ООН будет отвечать за доставку гуманитарного груза и его распределение. На мешках с рисом будет надпись «대한민국», что в переводе с корейского означает «Республика Корея». Рис планируется упаковать таким образом, чтобы максимальный срок хранения не превышал полугода. Это делается для того, чтобы минимизировать вероятность использования риса для нужд армии. Весь процесс передачи груза планируется завершить до сентября нынешнего года.