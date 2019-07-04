Администрация президента РК: Меры Японии - нарушение международного права

Photo : KBS News

Меры японского правительства по ограничению экспорта ряда ключевых производственных материалов в РК носят характер ответных действий, нарушающих международное право и правила ВТО. Об этом заявили в четверг в администрации президента РК. Также было заявлено, что правительство будет активно использовать дипломатические средства, чтобы отменить ограничительные меры Японии. В частности, РК намерена донести до мирового сообщества неприемлемость действий Японии, в том числе, с помощью обращения в ВТО. Ранее в тот же день вице-премьер, министр планирования и финансов РК Хон Нам Ги назвал меры японских властей «средством экономического возмездия».