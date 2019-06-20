Сеул отверг японский вариант решения проблемы жертв принудительной мобилизации

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Администрация президента РК отвергла требование Японии о формировании арбитражной комиссии по разрешению спора о выплате компенсаций жертвам принудительной трудовой мобилизации. Ранее Верховный суд РК обязал японские компании выплатить компенсации, но японские власти отказались это сделать, настаивая на том, что вопрос уже решён. В итоге 19 июня официальный Токио озвучил предложение о создании арбитражной комиссии для урегулирования разногласий. Оно предусматривает привлечение по одному эксперту от стран, которые будут предложены РК и Японией, а также одного человека, рекомендованного этими экспертами. Срок ответа на данное требование истекает 18 июля, но в администрации президента отметили невозможность принять такой вариант, поскольку исполнительная власть не может оспаривать судебные решения. При этом правительство РК выражает стремление к разрешению ситуации дипломатическими путями.