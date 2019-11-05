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Корея: Юг-Север

МИД КНДР: Южнокорейско-американские учения - объявление курса на конфронтацию

Write: 2019-11-07 10:47:19Update: 2019-11-07 13:44:32

МИД КНДР: Южнокорейско-американские учения - объявление курса на конфронтацию

Photo : KBS News

Планируемые Сеулом и Вашингтоном совместные военные учения в Пхеньяне рассматривают как «объявление курса на конфронтацию». Об этом говорится опубликованном в среду агентством ЦТАК заявлении посла по особым поручениям МИД КНДР Квон Чжон Гына. В нём подчёркивается, что Вашингтон продолжает считать военное давление единственным способом решения проблем. Подобные действия «тушат искры диалога между двумя странами»,- подчеркнул Квон Чжон Гын, тем самым дав понять, что Пхеньян может пересмотреть достигнутые ранее договорённости. «Попытка США провести военные учения в такое сложное время, как сейчас, когда весь мир обеспокоен будущим отношений между КНДР и США, подтверждает истинную природу США как империалистической нации, которая разрушает глобальный мир и безопасность, рассматривая военную мощь как решение всех проблем»,- говорится в заявлении. 
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