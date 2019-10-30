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Корея: Юг-Север

Пхеньян направил ультиматум Сеулу относительно сноса туристических объектов в горах Кымгансан

Write: 2019-11-15 10:38:06Update: 2019-11-15 15:29:32

Пхеньян направил ультиматум Сеулу относительно сноса туристических объектов в горах Кымгансан

Photo : YONHAP News

Ранее на этой неделе Пхеньян в ультимативной форме предупредил Сеул о том, что все сооружения, построенные южнокорейскими компаниями в туристическом  комплексе в горах Кымгансан, будут снесены силами северокорейской стороны. Как сообщило в пятницу агентство ЦТАК, 11 ноября Сеул был проинформирован о том, что «если власти Южной Кореи будут придерживаться бесполезных требований, мы будем считать, что они отказались от сноса объектов своими силами». В этом случае Пхеньян  предпримет самостоятельные «жёсткие шаги». В сообщении говорится о том, что на месте устаревших зданий будет создана «глобальная культурная и туристическая зона».   В октябре Пхеньян сообщил о предстоящем сносе всех сооружений в горах Кымгансан и предложил Сеулу обсудить детали в письменной форме. В ответ южнокорейская сторона предложила провести переговоры  о дальнейшей судьбе совместного туристического проекта. 
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