Южнокорейский спутник «Чхоллиан-2В» выведен на околоземную орбиту

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Спутник «Чхоллиан-2В» (GEO-KOMPSAT-2B) Корейского института аэрокосмических исследований успешно выведен на околоземную орбиту европейской ракетой-носителем тяжёлого класса Ariane 5, которая стартовала в среду утром (по корейскому времени) с космодрома Куру во Французской Гвиане. Через 31 минуту после запуска спутник успешно отделился от ракеты-носителя, а ещё через 6 минут установил связь с пунктом управления в Австралии. Спутник «Чхоллиан-2В» предназначен для мониторинга окружающей среды Земли и мониторинга океана. В частности, он будет отслеживать облака микропыли и другие вещества, вызывающие загрязнение воздуха. С октября текущего года спутник начнёт предоставлять сведения о морских участках планеты, а уже со следующего года - данные об облаках микропыли. Это второй космический аппарат, запущенный в рамках программы GEO-KOMPSAT-2. Первый спутник «Чхоллиан-2A» был запущен в декабре 2018 года. Он предназначен для метеорологических наблюдений.