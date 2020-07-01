Минимальная заработная плата в РК в 2021 году повысится на 1,5%

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Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в РК в 2021 году установлен на уровне 8.720 вон (6,7 доллара) в час. Это на 1,5% выше показателя текущего года. Соответствующее решение приняла во вторник комиссия по минимальной заработной плате в составе представителей трудящихся, работодателей и общественности. Нынешний рост является самым низким с 1988 года, когда в РК была установлена минимальная заработная плата. До сих самый низкий рост МРОТ был зафиксирован во время финансового кризиса 1998 года, когда он составил 2,7%. Нынешний показатель, который соответствует интересам малого и среднего бизнеса, был предложен представителями общественности, поскольку трудящиеся и работодатели не смогли преодолеть разногласий. Первоначально трудящиеся требовали увеличения МРОТ на 16,4% до 10 тысяч вон в час, а работодатели - на 2,1% до 8.410 вон. В соответствии с законодательством, комиссия представляет решение о размере МРОТ министру труда и занятости, который должен до 5 августа объявить об этом официально. Работник с минимальным заработком, занятый полный рабочий день, будет получать в следующем году 1.822.480 вон (1.510 долларов) в месяц.