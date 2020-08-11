Денежная помощь при стихийных бедствиях будет увеличена в два раза

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Правящая Демократическая партия Тобуро, правительство и администрация президента приняли решение в два раза увеличить объём денежной помощи при стихийных бедствиях. Решение было принято 12 августа в ходе совещания с участием председателя правящей Демократической партии Тобуро Ли Хэ Чхана, лидера парламентской фракции Ким Тхэ Нёна, премьер-министра Чон Сэ Гюна и вице-премьера, министра планирования и финансов Хон Нам Ги. Представитель правящей партии Кан Хун Сик сообщил о решении максимально облегчить финансовое бремя региональных администраций, испытывающих большую нагрузку в связи с пандемией коронавируса. Так, объём денежной помощи семьям погибших в результате стихийных бедствий будет увеличена с 8.400 до 16.800 долларов. Для тех, чьё жильё оказалось затопленным, размер помощи также будет увеличен вдвое до 1.680 долларов. Представитель правящей партии подчеркнул, что для ликвидации последствий нынешних проливных дождей было принято решение использовать все доступные финансовые ресурсы.