С 19 ноября в столичном регионе РК повышается уровень социального дистанцирования

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Правительство РК приняло решение повысить с 19 ноября уровень социального дистанцирования в столичном регионе на одну ступень до 1,5 из-за роста заболеваемости COVID-19. Как заявил премьер-министр РК Чон Сэ Гюн, выступая во вторник на заседании Центрального штаба по борьбе со стихийными бедствиями, чрезвычайными ситуациями и катастрофами, необходимость в активизации карантинных мер возникла из-за того, что в течение недели в столичном регионе ежедневно фиксируются более ста новых случаев инфекции. По всей стране четыре дня подряд число новых случаев превышает 200. Правительство продолжит мониторинг ситуации, однако решения об уровне социального дистанцирования в отдельных регионах будут принимать местные власти в зависимости от ситуации,- отметил Чон Сэ Гюн. Он признал, что повышение уровня социального дистанцирования вызывает затруднения для владельцев малого бизнеса, но, если этого не делать, наступит более серьёзный кризис. Уровень 1,5 предусматривает дополнительные ограничения при эксплуатации объектов повышенного риска, а заполняемость школьных классов не должна превышать двух третей списочного состава учащихся.