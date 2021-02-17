Правительство Японии решило слить в океан воду с АЭС Фукусима

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13 апреля правительство Японии приняло решение разрешить слив в океан значительного количества воды из хранилищ аварийной АЭС Фукусима. В заявлении правительства, опубликованного японскими СМИ, утверждается, что вода в целом очищена от радиоактивных веществ, поэтому слив, который необходим для утилизации повреждённых реакторов, будет произведён безопасно. Процесс подготовки займёт примерно два года. Сейчас в хранилищах скопилось более 1 млн 250 тыс. тонн воды, очищенной от большинства опасных радиоактивных веществ, но содержащей изотопы трития. В заявлении утверждается, что концентрация этого вещества будет соответствовать норме, установленной Всемирной организацией здравоохранения для питьевой воды. Авария на АЭС Фукусима произошла в марте 2011 года, когда в результате удара цунами вышли из строя системы энергоснабжения и охлаждения станции. Для охлаждения реакторов в них непрерывно закачивают воду, которая хранится на территории станции. Предел объёма хранилищ может быть достигнут уже летом 2022 года.