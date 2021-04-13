13 апреля в РК максимальное за три месяца число новых случаев COVID-19

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По данным Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний, за сутки 13 апреля в стране зарегистрирован 731 новый случай COVID-19. Это максимальное суточное число инфицированных за последние три месяца. Органы здравоохранения вновь предупредили о наступлении четвёртой волны пандемии, не исключив возможности ужесточения карантинных требований. Беспокойство медиков вызывает то, что в 28,2% групповых заражений не удаётся выявить источник инфекции. Общее число заболевших с начала пандемии составило 111.419. В результате осложнения хронических заболеваний, вызванных COVID-19, за минувшие сутки умерли 7 человек, общее число умерших – 1.782 человека. С момента начала вакцинации против COVID-19 привиты 1.239.065 человек. Две дозы вакцины получили 60.567 человек. По состоянию на утро 13 апреля, зарегистрированы 11.799 случаев осложнений после вакцинации, в том числе, 98,4% в лёгкой форме – в виде головной и мышечной боли, лихорадки и тошноты. 49 вакцинированных умерли, но в большинстве случаев причинно-следственная связь с действием вакцин не установлена.