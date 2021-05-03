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Политика

РК и США договорились сотрудничать в денуклеаризации Корейского полуострова

Write: 2021-05-04 10:00:27Update: 2021-05-04 18:41:00

Photo : YONHAP News

РК и США будут продолжать сотрудничество для достижения полной денуклеаризации Корейского полуострова и прочного мира в регионе. Как сообщили в южнокорейском внешнеполитическом ведомстве, данная договорённость достигнута в ходе встречи министра иностранных дел РК Чон Ый Ёна и госсекретаря США Энтони Блинкена, состоявшейся 3 мая в Лондоне в рамках совещания глав МИД Большой семёрки. Глава американского внешнеполитического ведомства познакомил своего южнокорейского коллегу с основными направлениями новой северокорейской политики Вашингтона, выработка которой завершилась на прошлой неделе. Как сообщили в госдепартаменте США, Чон Ый Ён и Энтони Блинкен подтвердили приверженность защите безопасности в регионе, в том числе, в рамках трёхстороннего сотрудничества с участием Японии. Они подчеркнули важную роль южнокорейско-американского альянса в поддержании безопасности и процветания в Индо-Тихоокеанском регионе и во всём мире. В ходе встречи достигнута договорённость о тесном сотрудничестве для успешного проведения южнокорейско-американского саммита, который состоится в Вашингтоне 21 мая.
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