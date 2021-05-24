Привитые первой дозой вакцины от COVID-19 смогут выходить на улицу без маски

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Начиная с июля, привитые первой дозой вакцины от COVID-19 будут освобождены от обязательного ношения масок на открытом воздухе. Данное решение принято в рамках программы стимулирования вакцинации, объявленной 26 мая на заседании Центрального штаба по борьбе со стихийными бедствиями, чрезвычайными ситуациями и катастрофами. Привитые двумя дозами будут освобождены от соблюдения запрета на участие в мероприятиях с числом участников более четырёх человек. С 1 июня для полностью или частично привитых снимаются ограничения на число участников встреч близких родственников, которое в настоящее время составляет максимум 8 человек. Как сообщил премьер-министр РК Ким Бу Гём, органы здравоохранения планируют полностью пересмотреть антивирусные меры в конце сентября, когда, как планируется, первой дозой вакцины будут привиты более 70% населения. В случае достижения коллективного иммунитета будут пересмотрены правила ношения масок в закрытых помещениях,- отметил Ким Бу Гём.