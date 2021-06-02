С июля полностью вакцинированные смогут совершать заграничные групповые туры

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Правительство РК планирует разрешить привитым двумя дозами вакцины от COVID-19 совершать групповые поездки в страны со стабильной эпидемической ситуацией. Как сообщили 9 июня в министерстве сухопутных территорий и транспорта, данный план является частью усилий по возрождению отрасли авиаперевозок и туризма, пострадавших от пандемии. В настоящее время правительство ведёт переговоры по подготовке соглашения о взаимных туристических поездках с Сингапуром и Тайванем. Планируется начать такие переговоры с Таиландом, Гуамом и Сайпаном, власти которых относительно успешно сдерживают распространение инфекции. Как только две страны подписывают соглашение, они открывают границы, и их граждане могут свободно перемещаться, не подвергаясь по прибытии двухнедельному карантину. 8 июня компания Jeju Air, ведущий южнокорейский бюджетный авиаперевозчик, возобновила полёты на Сайпан для удовлетворения спроса на поездки после пандемии коронавируса. В Jeju Air ожидают, что в числе первых пассажиров будут бизнесмены, зарубежные соотечественники и члены их семей. Прогнозируется, что отложенный спрос на поездки на Сайпан будет расти в зависимости от темпов вакцинации. На таких зарубежных территориях США как Гуам и Сайпан отменён двухнедельный карантин для привитых вакцинами Pfizer, Moderna и Janssen. Привитые вакциной AstraZeneca и непривитые должны пройти тест на коронавирус по прибытии и находиться в двухнедельном карантине.