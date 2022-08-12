Президент РК обещает помочь КНДР и улучшить отношения с Японией

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15 августа президент РК Юн Сок Ёль выступил с речью на церемонии по случаю 77-й годовщины освобождения Кореи от японского колониального господства. Она состоялась перед зданием администрации президента в столичном муниципальном округе Ёнсан-гу. Юн Сок Ёль изложил детали плана экономической помощи Северной Корее, если она предпримет шаги по денуклеаризации. Он отметил, что денуклеаризация Севера необходима для устойчивого мира на Корейском полуострове, в Северо-Восточной Азии и во всем мире. Глава государства пообещал также приложить усилия для улучшения отношений с Японией на основе совместной декларации 1998 года. Он сказал, что две страны должны способствовать миру и процветанию в мировом масштабе, работая вместе в сферах экономики, безопасности, социальной и культурной жизни на основе взаимного уважения. «Это также поможет нам решить исторические проблемы, существующие между нашими двумя странами»,- подчеркнул Юн Сок Ёль.