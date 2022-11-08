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Политика

Начинается парламентское расследование Итхэвонской трагедии

Write: 2022-11-24 10:11:31Update: 2022-11-24 11:24:04

Начинается парламентское расследование Итхэвонской трагедии

Photo : YONHAP News

Начинается парламентское расследование трагедии в сеульском районе Итхэвон, договорённость о котором достигнута представителями правящей партии Сила народа и крупнейшей оппозиционной Демократической партии Тобуро. 24 ноября специальный парламентский комитет из 18 человек, в составе которого девять представителей Демократической партии Тобуро, семь представителей партии Сила народа и два представителя других оппозиционных партий, проводит своё первое заседание. Планируется согласовать план работы, рассчитанный на 45 дней, который позднее в тот же день будет рассмотрен на пленарном заседании Национального собрания. В рамках парламентского расследования будет проверено, насколько эффективно действовали в чрезвычайной ситуации администрация президента, канцелярия премьер-министра, национальный центр управления кризисными ситуациями, министерство здравоохранения и социального обеспечения, министерство административного управления и безопасности, органы прокуратуры, полиции и пожарной охраны, а также мэрия Сеула и администрация муниципального округа Ёнсан-гу. Полномасштабное парламентское расследование начнётся после того, как Национальное собрание рассмотрит бюджет на 2023 финансовый год. Такое условие поставила правящая партия, изменив свою прежнюю позицию. Ранее она настаивала на том, что парламентское расследование станет возможным лишь в том случае, если полицейское расследование окажется безрезультатным. 
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