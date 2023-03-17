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Политика

РК и Япония возобновляют сотрудничество в сфере безопасности

Write: 2023-03-17 10:15:33Update: 2023-03-17 10:21:48

РК и Япония возобновляют сотрудничество в сфере безопасности

Photo : YONHAP News

В ходе южнокорейско-японского саммита, состоявшегося 16 марта в Токио, достигнута договорённость о восстановлении челночной дипломатии,  укреплении сотрудничества в сферах экономики и безопасности. Было объявлено, в частности, о нормализации взаимодействия в рамках соглашения о защите конфиденциальности при обмене военной информацией (GSOMIA). В августе 2019 года правительство бывшего президента РК Мун Чжэ Ина приняло решение о прекращении действия соглашения из-за невозможности обмена военной информацией в условиях японских экспортных ограничений. Хотя действие документа было впоследствии возобновлено, взаимодействие в его рамках оставалось нестабильным с точки зрения законодательства. Участники саммита приняли решение о возобновлении переговоров по вопросам совместной безопасности, которые не проводились с 2018 года. Кроме того, принято решение о создании нового переговорного канала в целях укрепления сотрудничества по вопросам цепочек поставок полупроводников. 
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