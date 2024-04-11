Президент РК обещает «смиренно принять волю народу»

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Президент РК Юн Сок Ёль обещает «смиренно принять волю народа, выраженную на парламентских выборах», внести изменения в государственную политику, а также сделать всё возможное для стабилизации экономики и улучшения жизни простых граждан страны. Об этом сообщил 11 апреля на брифинге глава администрации президента Ли Гван Соп. Ожидается, что обновление государственной политики начнётся с кадровых перестановок. Сразу после выборов премьер-министр Хан Док Су, глава президентской администрации и старшие советники президента подали в отставку. Их примеру могут последовать часть министров, которые возьмут на себя ответственность за результаты выборов. Администрацию президента ожидает реструктуризация, нацеленная на повышение эффективности работы с гражданами страны. Юн Сок Ёль является первым главой государства, который все пять лет своего президентского срока вынужден работать с парламентом, контролируемым оппозицией. Эксперты полагают, что результаты выборов представляют собой оценку его работы за последние два года.