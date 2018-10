Photo : YONHAP News

Đài tiếng nói Hoa Kỳ (VOA) của Mỹ hôm thứ Sáu (19/10) đưa tin Đại sứ Bắc Triều Tiên tại Liên hợp quốc Kim Song đã phát biểu rằng người dân miền Bắc đang bị đe dọa nghiêm trọng về sự tồn tại và quyền phát triển bởi các biện pháp cấm vận của cộng đồng quốc tế.Tại cuộc họp của Ủy ban các vấn đề kinh tế và tài chính của Đại hội đồng Liên hợp quốc vào hôm 9/10 vừa qua tại New York (Mỹ), Đại sứ miền Bắc nhấn mạnh rằng nhiều mặt hàng viện trợ nhân đạo như các loại dược phẩm thiết yếu, thiết bị y tế đang bị cấm chuyển tới miền Bắc, do biện pháp cấm vận của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc. Đây là những mặt hàng rất cần thiết cho trẻ em, phụ nữ miền Bắc.Đại sứ Kim nhấn mạnh Bắc Triều Tiên đang gặp khó khăn nghiêm trọng trong việc thực thi "mục tiêu phát triển bền vững" của Liên hợp quốc do các biện pháp cấm vận. Tình hình chính trị bán đảo Hàn Quốc đang thay đổi nhanh chóng, trong khi môi trường kinh tế lại vẫn đang trong tình trạng tồi tệ nhất.Mặt khác, Thư ký Đại sứ quán Bắc Triều Tiên tại Liên hợp quốc Kim In-chol trong cuộc họp của Ủy ban Pháp lý thuộc Đại hội đồng Liên hợp quốc vào hôm 12/10 vừa qua, đã hối thúc giải thể Bộ Tư lệnh Liên hợp quốc.Ông Kim đưa ra căn cứ là nghị quyết được thông qua trong khóa họp thứ 30 Đại hội đồng Liên hợp quốc vào năm 1975 ghi rõ về việc giải thể Bộ Tư lệnh Liên hợp quốc và rút quân đội Mỹ khỏi Hàn Quốc. Ông này chỉ trích Bộ Tư lệnh Liên hợp quốc đang có những hành vi đi ngược lại mục đích của Hiến chương Liên hợp quốc, và hoàn toàn không liên quan tới các hoạt động, chương trình của Liên hợp quốc.Về điều này, đại diện phía Hàn Quốc nêu rõ việc thảo luận giải thể Bộ Tư lệnh Liên hợp quốc tại Ủy ban Pháp lý là không thích hợp, nhấn mạnh Seoul giữ lập trường nhất quán về việc duy trì Bộ Tư lệnh Liên hợp quốc.