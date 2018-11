Hàng không giá rẻ Hàn Quốc được dự báo tiếp tục tăng trưởng mạnh

Photo : YONHAP News

Trong năm sau, các hãng hàng không giá rẻ tại Hàn Quốc được dự báo sẽ đạt tăng trưởng 20% ở thị trường đường bay quốc tế. Trong khi đó, các hãng hàng không truyền thống được cho là sẽ rơi vào tình trạng đình trệ ở thị trường này.Tiến sĩ Son Heung-koo thuộc Viện nghiên cứu giao thông Hàn Quốc hôm thứ Tư (14/11) đưa ra báo cáo "Dự đoán nhu cầu và triển vọng ngành hàng không năm 2019" với nhận định trên, tại một hội thảo về triển vọng ngành công nghiệp hàng không diễn ra vào chiều cùng ngày.Báo cáo này sử dụng nhiều kỹ thuật phân tích đa dạng để đánh giá về nhu cầu vận tải hành khách và hàng hóa các đường bay trong nước và quốc tế. Trong đó, nhu cầu hành khách đường bay quốc tế trong năm sau ước đạt từ 88,02 triệu người đến 94,17 triệu người, tăng 3,3% tới 9,3% so với năm nay. Dự báo này có sự chênh lệch lớn bởi xu hướng hành khách người Trung Quốc được coi là một yếu tố ảnh hưởng lớn. Trong năm ngoái và năm nay, do mâu thuẫn Hàn-Trung về vấn đề tổ hợp tên lửa đánh chặn tầm trung cao (THAAD), khiến lượng hành khách Trung Quốc đã có sự dao động lớn.Trong năm sau, hành khách đi chuyến bay quốc tế của các hãng hàng không giá rẻ ước đạt 30,36 triệu người, tăng 19,6% so với năm nay. Hành khách đi chuyến bay quốc tế của các hãng hàng không giá rẻ trong nước tăng bình quân ở mức 40% trong vòng 5 năm gần đây.Báo cáo này phân tích rằng các hãng hàng không giá rẻ trong nước không ngừng nỗ lực đa dạng hóa đường bay, nâng cao được năng lực vận tải hành khách. Xu hướng này sẽ được duy trì trong năm sau.Ngược lại, các hãng hàng không truyền thống bị phân tích là sẽ rơi vào đình trệ ở thị trường đường bay quốc tế. Hành khách đi chuyến bay quốc tế của các hãng hàng không truyền thống trong nước được dự báo đạt 33,69 triệu người trong năm sau, chỉ tăng 0,1% so với năm nay. Hành khách đi chuyến bay quốc tế của các hãng hàng không truyền thống trong nước tăng bình quân 3,8% trong vòng 5 năm trở lại đây, thấp hơn nhiều so với mức 40% của các hãng hàng không giá rẻ. Trong năm sau, nhu cầu hành khách của các hãng hàng không truyền thống được dự báo sẽ không tăng mạnh, chỉ tăng tập trung ở các chặng bay tầm trung và tầm xa.Tại các đường bay nội địa, hành khách đi hãng hàng không giá rẻ tăng 2,7%, hành khách đi hãng hàng không truyền thống tăng 1,5%.Xét theo đường bay, hành khách đi Việt Nam tăng 23,4% so với năm nay, đi Trung Quốc tăng 11,1%, đi Nhật Bản tăng 9%, đi Mỹ tăng 6,2%.Giáo sư Son Heung-koo dự đoán xu hướng tăng trưởng của các hãng hàng không giá rẻ sẽ tiếp diễn trong năm sau, khiến thị phần trong ngành hàng không của các hãng này lần đầu vượt ngưỡng 30%.