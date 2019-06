Mỹ trừng phạt công ty tài chính Nga vi phạm cấm vận Bắc Triều Tiên

Photo : YONHAP News

Bộ Tài chính Mỹ ngày 19/6 (giờ địa phương) tuyên bố áp đặt trừng phạt với tổ chức tài chính của Nga mang tên "Russian Financial Society" với cáo buộc giúp Bắc Triều Tiên lẩn tránh các lệnh cấm vận của Liên hợp quốc và Mỹ.Theo Bộ Tài chính Mỹ, công ty Nga đã mở tài khoản tài chính cho một công ty của Trung Quốc tên là "Dandong Zhongsheng Industry & Trade". Tuy nhiên, công ty này trên thực tế do ngân hàng thương mại Bắc Triều Tiên sở hữu và điều hành. Và ngân hàng này lại vốn nằm trong danh sách cấm vận của Mỹ và Liên hợp quốc.Bộ Ngoại giao Mỹ cáo buộc hành vi của công ty tài chính Nga đã vi phạm chế tài cấm vận của Mỹ và Liên hợp quốc, nhấn mạnh Washington sẽ tiếp tục trừng phạt mọi cá nhân và tổ chức giao dịch với Bắc Triều TiềnTheo lệnh trừng phạt trên, công ty Russian Financial Society sẽ bị đóng băng toàn bộ tài sản tại Mỹ.Thời điểm Mỹ công bố trừng phạt là ngày 20/6 (giờ Hàn Quốc), đúng vào ngày Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thăm Bắc Triều Tiên. Động thái của Mỹ mặc dù nhắm đến công ty của Nga, nhưng còn mang thông điệp cảnh báo rằng Trung Quốc cần tiếp tục phối hợp gia tăng sức ép với miền Bắc.