Cán cân vãng lai tháng 10 đạt mức thặng dư cao nhất một năm trở lại đây

Photo : YONHAP News

Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) ngày 5/12 đã công bố thống kê tạm thời về cán cân quốc tế. Theo đó, cán cân vãng lai của Hàn Quốc tháng 10 vừa qua thặng dư 7,83 tỷ USD. Đây là mức thặng dư cao nhất kể từ tháng 10 năm ngoái (9,47 tỷ USD).Xuất khẩu và nhập khẩu tháng 10 lần lượt giảm 14,5% và 12,5%.Cán cân vãng lai đã liên tiếp đạt thặng dư, ngoại trừ một lần thâm hụt 390 triệu USD tháng 4 vừa qua. Cán cân vãng lai tính từ tháng 1 đến tháng 10 năm nay đạt thặng dư 49,67 tỷ USD.Tuy nhiên, quy mô thặng dư của cán cân hàng hóa đạt 8,03 tỷ USD, giảm 2,49 tỷ so với một năm trước. Nguyên nhân là do giá mặt hàng chíp bán dẫn và sản phẩm hóa dầu giảm khiến xuất khẩu giảm nhiều hơn nhập khẩu. Đặc biệt, kim ngạch xuất khẩu chíp bán dẫn tính theo mức thông quan là 8,07 tỷ USD, giảm sâu 32,1%. Một quan chức BOK cho biết chíp bán dẫn chiếm hơn một nửa kim ngạch xuất khẩu năm nay.Mặc dù vậy, cán cân dịch vụ và cán cân thu nhập gồm lương và các khoản thu từ đầu tư đã được cải thiện. Cụ thể, quy mô thâm hụt của cán cân du lịch đạt 820 triệu USD, giảm 40 triệu USD so với một năm trước. Thặng dư cán cân thu nhập đạt 1,83 tỷ USD, tăng 410 triệu USD so với cùng kỳ năm ngoái.Ngân hàng trung ương Hàn Quốc nhận định với xu thế này, thặng dư cán cân vãng lai năm nay có thể đạt mức triển vọng 57 tỷ USD. Tuy vậy, đây vẫn là mức thặng dư thấp nhất từ năm 2012 (48,8 tỷ USD).