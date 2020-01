Chính phủ lên kế hoạch sớm đưa công dân rời thành phố Vũ Hán bằng máy bay thuê bao

Photo : YONHAP News

Chính phủ Hàn Quốc quyết định sẽ cử máy bay thuê bao đến đón 600 công dân Hàn Quốc đang bị cô lập ở thành phố Vũ Hán (Trung Quốc), nơi phát sinh dịch viêm phổi do virus corona chủng mới gây ra, sớm nhất vào ngày 30/1 tới.Tính đến đêm 27/1, đã có hơn 500 công dân Hàn Quốc đăng ký rời thành phố Vũ Hán bằng chuyến bay thuê bao. Tuy nhiên, những người mang quốc tịch Trung Quốc, dù cùng gia đình với công dân Hàn Quốc, sẽ không được phép lên chuyến bay này.Những người có triệu chứng sốt, nôn mửa, nghi ngờ nhiễm virus corona, sẽ bị cách ly điều trị ở Vũ Hán.Chính phủ cho biết đã nhận được cam kết sống cách ly ít nhất hai tuần sau khi về nước từ những công dân được lên chuyến bay thuê bao. Những người này sẽ phải trải qua quá trình kiểm tra, xét nghiệm, nếu không có khác thường sẽ được phép rời khỏi nơi cách ly.Sau khi bệnh viêm phổi Vũ Hán có dấu hiệu lây lan rộng, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã chỉ thị dồn toàn lực để đối phó với dịch bệnh, xúc tiến kiểm tra tất cả những người trở về từ thành phố Vũ Hán.Do triệu chứng bệnh xuất hiện muộn, cần chủ động có các biện pháp phòng ngừa nguy cơ lây nhiễm từ người sang người.Tổng thống Moon còn chỉ thị tận dụng nhân lực, cơ sở y tế của quân đội trong trường hợp cần thiết.Tuy nhiên, do Tổ chức Y tế thế giới (WHO) vẫn chưa ban lệnh cấm di chuyển, nên Chính phủ chưa cân nhắc đến biện pháp cấm nhập cảnh tạm thời đối với người Trung Quốc.Ngoài ra, Chính phủ cũng đang dồn toàn lực để giảm thiểu tác động của tình hình dịch bệnh tới kinh tế. Chính phủ sẽ lập cơ chế theo dõi 24/24, và mở hội nghị khẩn cấp của các Bộ trưởng liên quan tới kinh tế ngày 28/1 để bàn đối sách.